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В Петербурге восьмиклассники госпитализированы после отравления таблетками

15 марта 2018, 16:23

По факту случившегося следователи проводят проверку.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Петербурге несколько восьмиклассников госпитализированы после отравления таблетками, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Установлено, что неизвестные таблетки в школу принесла одна из учениц восьмого класса. Девушка поделилась медикаментами с тринадцатью одноклассниками.

Заметив изменения в поведении детей, педагоги немедленно обратились к медикам. В результате трое учащихся были госпитализированы.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.


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