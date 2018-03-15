В Петербурге восьмиклассники госпитализированы после отравления таблетками

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Петербурге несколько восьмиклассников госпитализированы после отравления таблетками, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Установлено, что неизвестные таблетки в школу принесла одна из учениц восьмого класса. Девушка поделилась медикаментами с тринадцатью одноклассниками.
Заметив изменения в поведении детей, педагоги немедленно обратились к медикам. В результате трое учащихся были госпитализированы.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.