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Экономика и финансы

ВТБ сэкономил более 1 млрд рублей за счет внедрения электронного архива

15 марта 2018, 16:16

Система электронного документооборота охватывает более 10 функциональных блоков.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Розничный бизнес ВТБ подсчитал экономический эффект от внедрения системы электронного архива. На сегодняшний день он превышает уже 1 млрд рублей. Банк хранит в электронном виде порядка 765 млн клиентских и внутренних документов. Объем электронного архива достигает 130 ТБ.

Система электронного документооборота охватывает более 10 функциональных блоков. В их числе: архивы документов по валютным сделкам и запросов госорганов, архив копий документов клиентов-физических и юридических лиц, документов по проблемным кредитным сделкам, зарплатным проектам, договорам эквайринга, а также внутрибанковских документов. Количество пользователей системы превышает 30 тыс. человек. Дублирование документов на бумажных носителях не допускается, за исключением случаев, связанных с исполнением требований законодательства.

«Экономический эффект от внедрения розничным бизнесом ВТБ системы электронного архива за последние пять лет составил около 1 млрд рублей. Только архив запросов госорганов позволил банку сэкономить не менее 600 млн рублей. Еще около 300 млн рублей составил экономический эффект от внедрения электронного архива клиентских и продуктовых досье», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

В ближайшей перспективе банк планирует автоматизировать процессы заключения сделок и обслуживания клиентов физических и юридических лиц, а также перевести на хранение в электронный вид документы по части продуктов.


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