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Политика, Общество

Общественная молодежная палата при ГС РТ зарегистрируется в качестве юрлица

15 марта 2018, 16:50

ОМП готова рассмотреть вопрос о регистрации некоммерческой организации «Центр развития молодежного парламентаризма РТ».
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Общественная молодежная палата при Госсовете Татарстана (ОМП) планирует зарегистрироваться в качестве юридического лица. Об этом сообщил председатель ОМП Ильдар Суфияров сегодня, выступая в Госсовете республики.

«За 14-летнюю историю существования у Общественной молодежной палаты нет юридического лица, мы образованы постановлением Госсовета РТ», – отметил он и добавил, что это упущение не дает им права участвовать в конкурсах на получение грантов.

Ильдар Суфияров сообщил, что в 2018 году ОМП готова рассмотреть вопрос о регистрации некоммерческой организации «Центр развития молодежного парламентаризма РТ» (рабочее название – прим. Т-и).
 


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