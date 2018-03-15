Общественная молодежная палата при ГС РТ зарегистрируется в качестве юрлица

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Общественная молодежная палата при Госсовете Татарстана (ОМП) планирует зарегистрироваться в качестве юридического лица. Об этом сообщил председатель ОМП Ильдар Суфияров сегодня, выступая в Госсовете республики.

«За 14-летнюю историю существования у Общественной молодежной палаты нет юридического лица, мы образованы постановлением Госсовета РТ», – отметил он и добавил, что это упущение не дает им права участвовать в конкурсах на получение грантов.

Ильдар Суфияров сообщил, что в 2018 году ОМП готова рассмотреть вопрос о регистрации некоммерческой организации «Центр развития молодежного парламентаризма РТ» (рабочее название – прим. Т-и).

