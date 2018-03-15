Польша создаст на востоке страны новую дивизию

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Новая дивизия вооруженных сил будет создана на востоке Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на польского министра обороны Мариуша Блащака.
В рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную передислокацию войск с запада на восток, отметил министр.
Страна стремится увеличить численность войск НАТО в республике, рассказал Мариуш Блащак.
Главный вызов для польской безопасности — непредсказуемость политики России, подчеркнул в своем выступлении Президент Польши Анджей Дуда.
Дивизия — крупнейшее военное формирование, существующее в вооруженных силах Польши в мирное время. В структуру польской армии входят одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск.