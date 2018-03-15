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Политика

Польша создаст на востоке страны новую дивизию

15 марта 2018, 16:32

Передислокация армии с запада на восток связана с «непредсказуемой политикой России», отметил Президент Польши Анджей Дуда.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Новая дивизия вооруженных сил будет создана на востоке Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на польского министра обороны Мариуша Блащака.

В рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную передислокацию войск с запада на восток, отметил министр.

Страна стремится увеличить численность войск НАТО в республике, рассказал Мариуш Блащак.

Главный вызов для польской безопасности — непредсказуемость политики России, подчеркнул в своем выступлении Президент Польши Анджей Дуда.

Дивизия — крупнейшее военное формирование, существующее в вооруженных силах Польши в мирное время. В структуру польской армии входят одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск.


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