(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Костромские полицейские изобличили в мошенничестве фрилансера из Казани, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.

С заявлением об обмане в полицию обратились двое предпринимателей. Они рассказали, что их заинтересовало найденное в сети объявление об услугах IT-специалиста. В нем мужчина обещал в короткий срок и за разумные деньги разработать сайт для организации.

Клиенты прочли положительные отзывы и перевели средства на указанный счет, однако в назначенный день разработанных сайтов так и не увидели.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Казани. Парень не имел оконченного образования по данному направлению деятельности, однако успешно занимался фрилансом. Полицейские выяснили, что молодой человек намерен лететь из Казани в Петербург и задержали его прямо в аэропорту.

По двум фактам мошенничества в отношении «айтишника» возбуждено уголовное дело.