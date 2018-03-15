Илон Маск готовит «новую межгалактическую медиаимперию»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Миллиардер Илон Маск намерен создать «новую межгалактическую медиаимперию» — так он назвал в своем Twitter новую компанию Thud, пишут «Ведомости».

Информацию о планах бизнесмена создать такую компанию подтвердил представитель Маска в беседе с Variety. В базе данных регистрации доменов GoDaddy адрес thud.com уже зарезервирован, отмечает издание.

Маск уже планировал заняться медиабизнесом и купить сайт фейковых новостей The Onion. Он взял на работу его ключевых сотрудников, включая бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли.

«Совершенно очевидно, что комедия — это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», — сказал об собственных планах Маск.

Илон Маск сделал свое состояние на создании и развитии множества инновационных компаний, включая SpaceX, Tesla Motors Tesla и Neuralink. В феврале компания миллиардера Space X запустила самую тяжелую в мире ракету-носитель Falcon Heavy, которая вывела в космос электрокар Tesla. Еще один проект предпринимателя — The Boring Company, которая занимается строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом.