В Пестречинском районе ежедневно производят 25 бутылок кумыса

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В деревне Званка Пестречинского района на базе «Племенконзавода Казанский», которым владеет АО «Татспиртпром», ежедневно производят до 25 бутылок кумыса. Об этом сообщил директор завода Марат Гильфанов.

Поголовье завода в настоящее время составляет 88 лошадей. «Поголовье мы сейчас сократили до минимального. Мы и с руководством „Татспиртпрома“ согласовали то, что будем избавляться от всех старых лошадей. Остался практически только молодняк, самым старшим лошадям, которые у нас сейчас находятся, от 5 до 7 лет», — заявил он.

На данный момент производство кумыса идет только в Пестрецах, сообщил директор завода.

«Сейчас в продаже есть не кумыс, а кумысный напиток, который могут смешивать даже с коровьим молоком, а это абсолютно не то. Кроме молока там есть живые бактерии, из-за этого он может храниться только пять суток. Вся фишка этого кумыса в том, что он натуральный», — сообщил Марат Гильфанов.

Пока кумыс реализуется в ограниченном количестве, сообщил он. «Люди предварительно делают заявку и сюда приезжают, а мы уже для них готовим отдельно. Продукция очень востребованна», — отметил директор завода.

Продукция завода реализуется в казанский Агропромпарк, а также в местные магазины в Званке и Пестрецах. «Ее пока не очень много, даже приходится отказывать людям, то есть мы берем общее количество выработанного за день согласно заявкам и уже как-то делим, чтобы никому не было обидно. В Агропромпарке на разгрузке к нам подходят люди и спрашивают, можно ли забрать», — рассказал директор завода.

В прошлом году на территории «Племконзавода Казанский» был проведен ремонт конюшен, складов и зерносушилок. «Ремонт проходил частями. Ремонт всей фермы занял все лето, с мая по сентябрь. Теперь уже мы создали все необходимые условия, будем идти только вперед», — сообщил Гильфанов.

Так, до реконструкции максимальная загруженность завода ежедневно составляла до 300 — 350 литров. «Сейчас мы каждый день производим до 25 бутылок, но это пока, мы планируем вернуться к старому объему», — отметил он.