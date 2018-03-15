В Нижнекамске в день выборов избирателям бесплатно измерят глазное и артериальное давление

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В день выборов, 18 марта, избиратели в Нижнекамске и Нижнекамском районе смогут бесплатно измерить глазное, артериальное давление и проконсультироваться с офтальмологом, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На всех избирательных участках района будут дежурить фельдшеры Нижнекамской ЦРБ, бригады станции скорой медицинской помощи будут работать в усиленном режиме.

К слову, все пациенты больниц смогут проголосовать на выборах прямо в стационаре.

Консультироваться с офтальмологами можно будет на трех избирательных участках с 8 до 12 часов дня.

Всем желающим медики измерят артериальное давление и сделают пульсоксиметрию – это метод, который помогает определить количество кислорода, связанного с гемоглобином в артериальной крови.

К примеру, повышенные и пониженные показатели внутриглазного давления могут говорить о развитии у человека глаукомы на ранних стадиях. Также этот метод измерения подходит и для определения других заболеваний, которые могут привести к ухудшению или потере зрения.