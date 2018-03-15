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Происшествия

Пьющий житель Альметьевска содержал в квартире наркопритон

15 марта 2018, 16:03

В квартире 34-летнего мужчины нашли упаковки от кондитерского мака, шприцы, ватные тампоны и бутылки из-под ацетона.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Злоупотребляющий алкоголем 34-летний житель Альметьевска содержал в своей квартире наркопритон, сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району.

Об этом сообщили правоохранителям местные жители. На месте сотрудники наркоконтроля задержали мужчину, в его квартире были найдены упаковки от кондитерского мака, шприцы, ватные тампоны и бутылки из-под ацетона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Хозяину квартиры грозит срок до четырех лет.


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