Все новости Татарстан Россия

Политика

Фарид Мухаметшин молодежи: «Каждый голос важен и каждый нужен!»

15 марта 2018, 16:08 , Фото: Рамиль Гали

Фарид Мухаметшин молодежи: «Каждый голос важен и каждый нужен!» Председатель Госсовета Татарстана призвал молодежь республики проявить политическую активность на предстоящих выборах Президента России.
Мухаметшин: Следующий год дает старт очередному большому избирательному циклу
46 процентов россиян не поддержали бы Ельцина, зная заранее результаты его правления
Б.Грызлов: «Россия будет выстраивать конструктивные отношения с новым Президентом Украины»
На пост президента Молдавии претендует один кандидат - Мариан Лупу
В Ростовской области милиция переведена на усиленный режим несения службы

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал молодежь республики проявить политическую активность на предстоящих выборах Президента России. «Каждый голос важен и каждый нужен!» — с таким призывом он обратился к молодежи во время заседания Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ.

«Мы собрались в ответственный период — несколько дней отделяет нас от большой политической кампании по выборам Президента РФ. Речь идет о выборе человека, который будет определять стратегию и тактику развития нашей страны на предстоящие 6 лет», — отметил Мухаметшин. Он подчеркнул, что нужно будет выбрать такого человека, который сможет справиться с непростыми задачами в экономической сфере, социальными проблемами.

Напомнив о том, что кандидатами в Президенты зарегистрированы 8 человек, глава парламента подчеркнул, что молодежи будет непросто сориентироваться в этой ситуации. «Но роль молодежи, ее активность, понимание важности выполнения своих конституционных обязанностей — очень актуальна, и нам бы очень хотелось, чтобы молодежь Татарстана проявила политическую активность и на выборах показала себя с положительной стороны», — сказал он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter