Все новости Татарстан Россия

Культура

В Казани открылась выставка художника-графика Фариды Хасьяновой

15 марта 2018, 16:42 , Фото: Рамиль Гали

В Казани открылась выставка художника-графика Фариды Хасьяновой До 15 апреля в галерее «Хазине» будут выставляться около 50 графических, живописных и дизайнерских работ татарстанского мастера.
Шедевры русского авангарда 20-х годов привез в Казань Московский ансамбль современной музыки
В Казани состоялся круглый стол «Роль традиции в современном искусстве»
В Казани открылась выставка художника по керамике Нины Кузьминых
В галерее «Хазинэ» открываются юбилейные выставки казанских художников
В галерее «Хазинэ» открывается выставка скульптора Владимира Демченко

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля открылась выставка одного из наиболее востребованных художников-графиков Татарстана Фариды Хасьяновой. До 15 апреля будут выставляться около 50 графических, живописных и дизайнерских работ татарстанского мастера, в том числе и большеформатные листы станковой графики из серий «Детство Тукая» и «Все на уху».

Фарида Хасьянова родилась в 1952 году в Казани. По окончании Казанского художественного училища работала модельером в Казанском доме моделей, проектировщиком и оформителем интерьеров в Художественном фонде Татарстана, художественным редактором, а затем и главным художником Таткнигоиздата, главным художником журнала «Идель».

Как отмечают искусствоведы, иллюстрации Хасьяновой всегда тщательно проработаны, технически и композиционно безупречны, отличаются изяществом, виртуозностью рисунка и тонкими колористическими отношениями. В них органично соединились лучшие традиции книжной миниатюры Востока и Запада. На выставке в «Хазине» будут представлены иллюстрации к татарским народным сказкам, создание которых потребовало от художницы большой исследовательской работы, кропотливого изучения татарского быта и национального костюма.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter