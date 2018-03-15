В Казани открылась выставка художника-графика Фариды Хасьяновой

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля открылась выставка одного из наиболее востребованных художников-графиков Татарстана Фариды Хасьяновой. До 15 апреля будут выставляться около 50 графических, живописных и дизайнерских работ татарстанского мастера, в том числе и большеформатные листы станковой графики из серий «Детство Тукая» и «Все на уху».

Фарида Хасьянова родилась в 1952 году в Казани. По окончании Казанского художественного училища работала модельером в Казанском доме моделей, проектировщиком и оформителем интерьеров в Художественном фонде Татарстана, художественным редактором, а затем и главным художником Таткнигоиздата, главным художником журнала «Идель».

Как отмечают искусствоведы, иллюстрации Хасьяновой всегда тщательно проработаны, технически и композиционно безупречны, отличаются изяществом, виртуозностью рисунка и тонкими колористическими отношениями. В них органично соединились лучшие традиции книжной миниатюры Востока и Запада. На выставке в «Хазине» будут представлены иллюстрации к татарским народным сказкам, создание которых потребовало от художницы большой исследовательской работы, кропотливого изучения татарского быта и национального костюма.