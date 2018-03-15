Минтимер Шаймиев: Пора принимать решения по вопросам дизайна интерьеров гостиницы «Кул Гали»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев сегодня провел в Казанском Кремле совещание по вопросам интерьерных решений гостиничного комплекса «Кул Гали», сообщает портал «Официальный Татарстан».

Сейчас на объектах фонда «Возрождение» идут плановые работы, отметил Минтимер Шаймиев. Один из значимых объектов — гостиничный комплекс «Кул Гали», который находится на балансе Минземимущества РТ.

«Пора принимать решения по вопросам дизайна интерьеров гостиницы „Кул Гали“, в которой есть заслуживающие особого внимания залы», — заявил Минтимер Шаймиев и добавил, что дизайн должен создаваться с учетом историко-культурного наследия Болгара.

Свои предложения по интерьерам представил директор Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков. А замдиректора ООО «ЗАРТ» Алена Костерева представила концепцию визуальной навигации и указателей гостиничного комплекса.