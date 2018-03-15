Мухаметшин назвал Общественную молодежную палату при ГС РТ школой политического лидерства

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Общественная молодежная палата при Госсовете РТ за 14 лет своего существования превратилась в школу политического лидерства для достаточно большего количества людей молодого поколения. Через эту школу молодого парламентаризма прошли многие известные сегодняшние политики, которые достигли своих целей. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании палаты.

На сегодняшнем заседании молодежное крыло парламента подвело итоги работы за 2017 год. Председатель Общественной молодежной палаты Ильдар Суфияров напомнил, что вся работа ОМП направлена на содействие деятельности республиканского парламента в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. В прошлом году было проведено три заседания, на которых было рассмотрено 27 вопросов, разработано четыре проекта республиканских и три проекта федеральных законов, которые для дальнейшей доработки были направлены депутатам Государственной Думы ФС РФ от Татарстана.

По словам председателя, за прошедший год в вопросах нормотворчества члены ОМП серьезно продвинулись вперед, но он посетовал на то, что не все молодые парламентарии принимают активное участие в разработке законопроектов.

В 2015 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в 44 муниципальных образованиях были сформированы муниципальные молодежные парламенты, которые объединили в себе всю активную молодежь. Члены Совета ОМП приняли участие в заседании ряда молодежных парламентов в районах республики с участием глав муниципальных образований. «Молодыми парламентариями на местах активно ведется проектная работа», – подчеркнул он.

Докладчик сообщил о том, что в 2017 году состав молодежной палаты обновился на 30 процентов. «На прошлом заседании мы приняли решение об исключении ряда общественных организаций, потому что не все готовы принимать активное участие в нашей работе. Если руководители этих организаций посчитают необходимым продолжить совместную работу, мы готовы, мы открыты для всех», – отметил он.

В завершение своего выступления Суфияров подчеркнул, что члены ОМП являются ближайшим кадровым резервом управленческих кадров республики. Так, более 10 человек из числа молодых парламентариев за прошлый год получили новые назначения.

Глава парламента республики положительно оценил деятельность ОМП, отметив, что многого в 2017 году им удалось добиться. «Молодежи в Татарстане много, предмет для работы есть, с кем работать есть», — отметил он и добавил, что задачи, которые ставились при организации молодежной палаты актуальны и сейчас. «Основная задача ОМП – это думать и разрабатывать и внедрять предложения на перспективу», — напомнил он.

Председатель Госсовета РТ отметил, что Общественная молодежная палата смогла реализовать площадки, на которых молодежь приобретает навыки общественной работы. «Это одно из важнейших направлений – проектная деятельность. Очень важно научиться вести диалог с различными средами и аудиторами. Сегодняшняя молодежь нравоучительный тон старшего поколения не так воспринимает, как позицию таких же, как он, молодых людей, которые являются его современниками. И в этой обстановке ваш голос, ваше убеждение для тех людей, которые еще не вовлечены в активную деятельность общественных организаций, они сегодня не теряют актуальности, их цена растет», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Глава татарстанского парламента отметил, что в целом в РФ инвестиции в молодежь и в молодежную политику остаются стратегическим приоритетом государства. Мухаметшин напомнил о том, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин об этом очень много говорил.

Говоря о молодежи в РТ, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в молодежной среде наша молодежь уже сегодня доказывает свое лидерство во многих сферах жизни. «Мы хотим, чтобы вы связывали свое будущее с Татарстаном, ощущали заинтересованность государства в создании достойных условий для жизни молодого поколения», — обратился он к собравшимся и добавил, что в рамках государственной молодежной политики решается целый комплекс экономических и социальных вопросов, проблем науки и образования. Миллиарды рублей ежегодно направляются ежегодно в реализацию вузовской инфраструктуры, сообщил он.

Спикер ГС РТ отметил, что в республике действует множество программ по работе с творческой молодежью, проводится большая работа по профориентации молодого поколения. «Молодежные объединения находят поддержку на всех уровнях, и мы стараемся их поддержать», — сказал он.

По словам докладчика, с особым вниманием руководство республики относится к развитию в Татарстане национальных культур. «Знание национальной культуры, ее истории – это богатство многонациональной культуры нашей республики и страны в целом, и через это мы делаем прививку от экстремизма», —считает он. Мухаметшин уверен, что культура, любовь к малой родине, патриотизм, который воспитывается в РТ, и служит объединению молодежи.



В завершение своего выступления глава парламента поставил перед молодыми парламентариями задачи. Фарид Мухаметшин считает, что ОМП следует плотнее заняться планированием работы и проводить выездные заседания, вовлекая все большее количество людей в законотворческий процесс. «Если вы будете мобильнее, результат работы будет эффективнее», — сказал он. Также он предложил членам Общественной молодежной палаты войти в состав экспертных советов, которые действуют при парламентских комитетах и принимать активное участие в обсуждении законопроектов.

