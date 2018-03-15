Роспотребнадзор РТ судился в Калининграде за качество консервов

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Калининградской области отказал Управлению Роспотребнадзора по РТ, которое хотело привлечь к ответственности компанию «Вичюнай-Русь» за предполагаемое злоупотребление консервантами в рыбных пресервах марки VICI. Соответствующая информация размещена на сайте «Новый Калининград.Ru».

Татарстанское управление провело контрольную закупку пресервов из сельди в казанском «Ашане» и выявило повышенное содержание бензоната натрия. Управление составило протокол о привлечении к ответственности и направило его в калининградский арбитраж.

Суд отказался удовлетворить иск, поскольку компания «Вичюнай-Русь» сама заказала экспертизу рыбы из данной партии в калининградской лаборатории. Проверка показала, что бензоната натрия в продукции значительно меньше предельного значения.

Кроме того, были проведены повторные испытания сельди, которые также не выявили нарушений.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.