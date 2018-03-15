Определилась победительница конкурса «Мисс Лаишево-2018»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Самой обаятельной и привлекательной жительницей Лаишева признана Анастасия Нестерова. Об этом сообщает газета «Камская новь».

«Это просто невероятно! Выходя на сцену, я получила такой заряд эмоций, который придаст мне силы в дальнейшем», – сказала победительница конкурса красоты, получая награду из рук руководителя исполкома Михаила Фадеева и «Мисс Лаишево-2017» Далии Осьмининой.

Конкурс «Мисс Лаишево» был организован в пятый раз. На него подали 48 заявок из 19 сельских поселений. В финале сразились 13 девушек. Кроме главного приза титул «Мисс юность» достался Арине Мухаметшино, звание «Вице-мисс Лаишево-2018» заслужила Арина Сулейманова.