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«Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником

15 марта 2018, 21:38

«Алиса» умеет открывать программы и сайты и имитировать живой диалог.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). «Алиса», голосовой помощник от компании «Яндекс», теперь доступна не только на смартфонах, но и в «Яндекс.Браузере». Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Помощник позволяет пользователям управлять компьютером и браузером при помощи голоса. Для его активации достаточно открыть «Яндекс.Браузер» и сказать «Привет, Алиса».

«Алиса» умеет открывать сайты и запускать програмы, включать музыку, восстанавливать закрытые вкладки, выключать компьютер и многое другое. Кроме того, благодаря технологии нейронных сетей «Алиса» обладает собственным характером и может имитировать живой диалог: например, рассказать анекдот или сыграть в «города».

Создатели ведут постоянную работу над новыми навыками голосового помощника. Приобщиться к обучению «Алисы» может любой владеющий базовыми навыками программирования человек.


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