Президент РТ: Программа модернизации позволила повысить эффективность Казанской ТЭЦ-2

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Казанская ТЭЦ-2 после модернизации увеличила свою эффективность, но есть ряд вопросов, над которыми необходимо еще поработать. Об этом на встрече с сотрудниками Казанской ТЭЦ-2 сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Есть несколько вопросов, которые требуют дальнейшей проработки. Это вопрос резервного топлива, очень неэффективное получается хозяйство по углю», — сказал лидер республики.

«Цифры 2017 года показывают эффективность, прибыль, другие показатели, расход условного топлива на киловатт энергии, работа по теплоснабжению столицы, других наших городов — эта работа вами системно ведется», — добавил он.

Один из сотрудников предприятия задал вопрос Президенту по замене угля на газовое топливо. «Казанская ТЭЦ-2 сейчас со всех сторон окружена жилыми домами. Для улучшения экологической обстановки и повышения экономической эффективности производства необходим проект резервного газопровода на нашу станцию», — сказал он.

Рустам Минниханов переадресовал этот вопрос непосредственному поставщику газа — гендиректору компании «Газпром трансгаз Казань» Рафкату Кантюкову.

«На сегодняшний день у вас еще на 700 млн кубометров есть возможность увеличиться, — рассказал Кантюков. – Мы сделали реконструкцию первой части газопровода Минибаево — Казань. В прошлом году мы запустили АГРС “Богородское”. В этом году собираемся завершить строительство ГРС “Черниково”».

В дальнейшем появится возможность увеличить поставки, когда появится магистральный газопровод, но для этого нужно будет протянуть еще порядка 10 километров и построить еще одну ГРС. «В 2017 году вы использовали 638 млн кубометров газа, сейчас еще столько же можете использовать», — поделился он.

Работников завода волновали вопросы транспортного обеспечения. Многие из них живут в микрорайоне Салават Купере и испытывают трудности в связи с загрузкой на дороге. К слову, подобный вопрос звучал накануне от сотрудников Казанского вертолетного завода.

Присутствовавший на встрече с работниками ТЭЦ мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, как решается сегодня эта проблема. По поручению Президента на план дорожных работ в этом году выделено 5,5 млрд рублей, из которых значительная часть на транспортное обеспечение Салават Купере, сказал он.

«Мы делаем разворотные петли на Горьковском шоссе, что позволит в час пик разгрузить движение, и расширяем улицу Тэцевскую для того, чтобы можно было пустить дополнительно автобусное движение с восьмью остановочными павильонами, с освещением и с необходимой инфраструктурой», — поделился мэр Казани.

«Четыре поселковые улицы дадут “отдушину” Горьковскому шоссе и Тэцевской, позволят нам решить уже этим летом вопрос обеспечения транспортом жителей Салават Купере, — говорит он. — В дальнейшем по генплану прорабатывается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе, но это вопрос в перспективе. Поэтому уже этим летом улучшения вы почувствуете».

Работник Казанской ТЭЦ-2 спросил у Президента РТ, не считает ли он ошибочным решение разделить энергетику на генераторы, сети и энергосбытовые компании. По его мнению, объединение в некой форме всех этих составных частей энергопотребления приведет к снижению стоимости для конечного потребителя.

«Вся эта система: и производство, и сети, и сбыт, – была одна компания “Татэнерго”, которую вы сохранили. К сожалению, федеральный закон принят в такой форме, что эти полномочия должны быть разделены. Мы недавно были в Турции. У них тоже рыночные механизмы работают, но таких ограничений нет», — ответил он.

«Наверное, на каком-то этапе нам надо инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы, может быть, не все, а какие-то элементы объединить, чтобы компании были более динамичны, более гибкими. Этот вопрос присутствует», — добавил Президент.

Для работников предприятия с детьми актуальным остается вопрос очередей в детские сады. Неслучайно он также прозвучал на этой встрече. Выделение мест осуществляется в августе и только детям, которым исполнилось три года. К сожалению, не все могут находиться в неоплачиваемом отпуске с полутора до двух лет, сетовали работники ТЭЦ.

Еще одна сложность заключается в том, что выделение мест осуществляется в августе и только детям, которым исполнилось три года. Дети, которым на момент распределения путевок, не было трех лет, они родились в сентябре – октябре, вынуждены ждать получения места в саду еще целый год.

Сегодня эта система уже претерпела изменения, рассказал Рустам Минниханов. Дата расчета возраста детей перенесена на 1 ноября включительно.

«Президент РФ объявил новую программу по ясли-садам, эта программа у нас тоже будет реализована. Мы будем с федерального бюджета по 500 млн два года получать и свои деньги вкладывать. И, конечно же, в Казани мы будем строить ясли-сады, как раз для той категории, которая оказалась не учтена. Я думаю, в ближайшее время изменения будут», — добавил он.

Еще один вопрос касался чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Один из сотрудников предложил провести региональный чемпионат для молодых сотрудников предприятий Татарстана, так как предприятия вносят большой вклад в проведение чемпионата WorldSkills, но молодые специалисты не могут принимать в нем участия. Предложил организовать республиканский чемпионат, так как для участия в официальных соревнованиях есть ограничения по возрасту.

«Что касается условий чемпионата, да, до 22 лет. Но есть отраслевые чемпионаты, есть еще один чемпионат, где возраст ограничен 28 годами. Ну и то, что вы говорите, организовать республиканский чемпионат, все возможности есть, никаких сложностей нет. Я думаю, мы готовы это сделать», — ответил Рустам Минниханов.

Казанская ТЭЦ-2 входит в состав ОАО «Татэнерго». На предприятии трудятся более 500 человек. На одной из старейших теплоэлектроцентралей Казани в декабре 2014 года введена парогазовая установка мощностью 220 МВт в составе двух блоков по 110 МВт. В составе каждого энергоблока газовая турбина производства фирмы General Electric.

Установленная электрическая мощность Казанской ТЭЦ-2 составляет 410 МВт, тепловая – 1391 Гкал/ч (в том числе КТЭЦ-2 — 851 Гкал/ч, РК «Савиново» — 540 Гкал/ч).