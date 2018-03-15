В РТ открытие пассажирской навигации по Волге и Каме запланировано на 30 апреля

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Татарстане открытие пассажирской навигации речных судов по Волге и Каме запланировано на 30 апреля. Об этом было заявлено сегодня на совещании в Миндортрансе РТ, сообщает пресс-служба министерства.

Одна из основных задач на данный момент — подготовка к пассажирской навигации 2018 года и обеспечение ее бесперебойной работы, подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

В декабре прошлого года между министерством, судоходной компанией «Татфлот», производственным объединением нерудных материалов «Набережные Челны» были заключены соответствующие договоры, напомнил он.

Андрей Егоров отметил, что благодаря поддержке руководства республики в сентябре 2017 года началась модернизация двух скоростных теплоходов «Метеор» и «Восход». Завершить работы планируется к началу навигации 2018 года. Скоростные теплоходы будут обслуживать популярные маршруты – из Казани в Болгар и Свияжск.

«Для качественного и своевременного начала навигации судоходным компаниям в ходе совещания рекомендовано своевременно завершить все ремонтные и подготовительные работы на судах и дебаркадерах. Также необходимо организовать производство тральных работ и своевременно выставить навигационные знаки на судоходные трассы по маршрутам движения пассажирского флота, осуществляющего пригородные перевозки», — говорится в сообщении министерства.