В Алькеевском районе РТ запустили биологические очистные сооружения

(Алькеевский район, 15 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). В селе Базарные Матаки Алькеевского района РТ запустили биологические очистные сооружения. Они рассчитаны на прием и очистку 250 куб. м стоков в сутки, заявил гендиректор Фонда газификации Татарстана Джаудат Миннахметов.

В рамках работ по капитальному ремонту было построено новое здание под производственно-технический блок, установлено новое насосное и воздуходувное оборудование.

«Мы в этом году открываем шестое очистное сооружение, они все из современного материала — это полипропилен. Они долговечные, нам дали гарантию где-то на 50 – 60 лет. Они не гниют, коррозии не поддаются, кислотой не съедаются», — рассказал глава фонда.

Новая система способна очищать стоки на 98 процентов, сообщил журналистам руководитель Департамента ЖКХ при Фонде газификации РТ Фаил Гильмутдинов.

«По сравнению со старой системой, здесь проходит глубокая очистка. Первая стадия — механическая, это оседает песок, убирается крупный мусор. Вторая стадия — биологическая, третья стадия — глубокая чистка. На четвертой стадии стоки проходят через песчаный фильтр. Последняя стадия — обеззараживание стоков», — рассказал Гильмутдинов и добавил, что в сооружении используются энергосберегающие технологии.

Старое очистное сооружение, которое ввели в строй в июле 2005 года, уже выработало свой срок и морально устарело, пояснил глава Алькеевского района Александр Никошин.

«Я обратился к Премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой помочь заменить очистные сооружения. Были выделены дополнительные средства — почти 39 млн рублей, из низ 19 млн рублей мы направили сразу на установку водонапорных башен и скважин. По району у нас сегодня 98 скважин, 18 — в Базарных Матаках», — рассказал глава района.

Программа строительства и капремонта биологических очистных сооружений стартовала в республике в 2014 году, по ней были отремонтированы уже 33 системы в районах РТ.