Ранненый в драке нижнекамец обвинил полицейских в полученных травмах

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Раненный в драке нижнекамец побвинил полицейских в полученных травмах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

19 февраля нижнекамец заявил, что его по непонятным причинам задержали полицейские, доставили в участок, избили и отобрали телефон, перчатки, шапку и другие вещи, а затем отпустили.

По данным МВД по РТ, проверка показала, что между пьяным заявителем и его знакомым произошла драка, которую пресекли правоохранители. Заметив, что у одного из мужчин разбито лицо, полицейские вызвали медиков и те отвезли пострадавшего на осмотр в больницу. В лечебном учреждении мужчина начал вести себя неадекватно, врачи были вынуждены обратиться к правоохранителям, те доставили его в отдел, опросили и отпустили домой. Тот факт, что мужчина прибыл в полицейский отдел уже в повязке, зафиксировали также камеры видеонаблюдения.

По данным СУ СК РФ по РТ, по заявлению нижнекамца было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. В отношении самого заявителя СК РФ возбудил дело по статье «Заведомо ложный донос».