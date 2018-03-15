В Казани инспекторы ДПС устроили облаву на автобусы

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани на Кировской дамбе инспекторы ДПС проводят рейд по выявлению нарушений водителями автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. Особое внимание полицейские уделят соблюдению режима труда и отдыха водителей и техническим неисправностям автобусов.

Одним из первых остановили водителя «Фиата», который направлялся в Чувашию по маршруту Сокол – Юраково. Как выяснили полицейские, у этого автобуса неисправно рулевое управление.

«Сейчас машину заберут и я здесь под забором ночевать, что ли, буду? Придумали проблему на пустом месте, все у меня хорошо с рулевым», — возмущается водитель.

По информации городской Госавтоинспекции, с начала года в Казани зарегистрировано около двух десятков ДТП по вине водителей автобусов, травмы различной степени тяжести получили более 30 участников дорожного движения.