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Китайская полиция получила смарт-очки для мгновенного вычисления преступников

15 марта 2018, 17:18

Устройство фиксирует черты лица и мгновенно сопоставляет фото с базой данных подозреваемых.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Китайская полиция проверит новые смарт-очки на контрольно-пропускном пункте на окраине Пекина, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на China Digital Times.

Новинка от компании LLVision может мгновенно фиксировать черты лица и автомобильные номера, чтобы в режиме реального времени сопоставить их с базой данных подозреваемых. В случае совпадения очки выводят слова «черный список».

Законопослушные граждане Китая не должны беспокоиться о проблемах конфиденциальности, отметил исполнительный директор LLVision Ву Фэй. Смарт-очки будут использоваться только для поимки подозреваемых и тех, кто скрывается от правосудия.


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