В день выборов ЦИК России свяжется с Международной космической станцией

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). В день выборов, 18 марта, Центральная избирательная комиссия свяжется с Международной космической станцией. Об этом на открытии информационного центра в Москве заявил член ЦИК РФ Александр Клюкин.

«Будет большой репортаж из знаменитого морского порта Сабетта, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Мы подготовили несколько сюрпризов на день выборов. К примеру, мы делаем все, чтобы 18-го числа у нас получилась связь с Международной космической станцией. Мы будем связываться с нашим космонавтом», — объяснил член избирательной комиссии.

На сегодня в информационный центр ЦИК России аккредитовались 1 тыс. 434 журналиста. Примерно 400 человек из них — корреспонденты зарубежных СМИ.

Всего, по последним данным, на выборах Президента России на избирательных участках будут работать около 13 тыс. сотрудников СМИ.