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Политика

Путин лично выберет ответные меры России по отношению к Великобритании

15 марта 2018, 15:28

Свои предложения формулируют МИД РФ и другие ведомства, но окончательное решение по ним примет Президент РФ.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин лично выберет, какие меры Россия предпримет в ответ на действия Великобритании, пишут «Известия».  

Свои предложения уже формулируют Министерство иностранных дел РФ и другие ведомства, заявил Дмитрий Песков, отметив при этом, что окончательное решение по этому вопросу примет Президент РФ. Владимир Путин обязательно выберет наиболее соответствующий интересам России вариант ответных мер, считает пресс-секретарь.  

Дмитрий Песков также заявил, что ему неизвестно о каких-либо санкциях официального Лондона в отношении находящихся в Великобритании граждан РФ.

 


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