Путин лично выберет ответные меры России по отношению к Великобритании

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин лично выберет, какие меры Россия предпримет в ответ на действия Великобритании, пишут «Известия».

Свои предложения уже формулируют Министерство иностранных дел РФ и другие ведомства, заявил Дмитрий Песков, отметив при этом, что окончательное решение по этому вопросу примет Президент РФ. Владимир Путин обязательно выберет наиболее соответствующий интересам России вариант ответных мер, считает пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также заявил, что ему неизвестно о каких-либо санкциях официального Лондона в отношении находящихся в Великобритании граждан РФ.