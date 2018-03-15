Все новости Татарстан Россия

Общество

Студенты Лаишева приняли участие в виртуальном уроке о выборах

15 марта 2018, 23:59

Интеллектуальная игра «Выборы Президента» включала шесть этапов.
На выборах Президента Ирландии побеждает Майкл Хиггинс
Первая леди Гватемалы Сандра Торрес будет баллотироваться в президенты
Чилийцы сегодня выбирают президента
Выборы Президента в Киргизии признаны состоявшимися
На Дальнем Востоке началось досрочное голосование

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Студенты Лаишевского технико-экономического техникума приняли участие в виртуальном уроке о выборах. Об этом сообщает газета «Камская новь».

Интеллектуальная игра «Выборы Президента» включала шесть этапов. В ходе урока участники пробовали себя в роли кандидатов в Президенты РФ, формировали свои политические партии, презентовали предвыборные программы и участвовали в дебатах.

По словам сотрудника библиотеки, где было организовано мероприятие, Елены Галимовой, подобные уроки повышают уровень гражданско-правовой культуры молодежи, обогащают знаниями об избирательном праве, развивают гражданскую позицию.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter