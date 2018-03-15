YouTube будет прикреплять к роликам с «теориями заговора» ссылки на «Википедию»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Сервис YouTube будет дополнять конспирологические видеоролики ссылками на статьи в «Википедии», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу видеосервиса Сьюзен Войжитски.

Таким образом YouTube будет предостерегать пользователей от дезинформации. Из-за новых алгоритмов по раскрутке видео пользователям часто показываются ролики с «теориями заговора», из-за чего сервис стал подвергаться критике.

Теперь такие видео будет сопровождать текстовый блок со ссылками на сторонние источники, чаще всего — на «Википедию».

Тем не менее эта онлайн-энциклопедия не является безусловно достоверным источником, так как доступ к редактированию статей имеет любой желающий.