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YouTube будет прикреплять к роликам с «теориями заговора» ссылки на «Википедию»

15 марта 2018, 16:00

Пользователи критиковали сервис за навязывание дезинформирующих видео.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Сервис YouTube будет дополнять конспирологические видеоролики ссылками на статьи в «Википедии», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу видеосервиса Сьюзен Войжитски.

Таким образом YouTube будет предостерегать пользователей от дезинформации. Из-за новых алгоритмов по раскрутке видео пользователям часто показываются ролики с «теориями заговора», из-за чего сервис стал подвергаться критике.

Теперь такие видео будет сопровождать текстовый блок со ссылками на сторонние источники, чаще всего — на «Википедию».

Тем не менее эта онлайн-энциклопедия не является безусловно достоверным источником, так как доступ к редактированию статей имеет любой желающий.


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