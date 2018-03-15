СК возбудил дела в отношении двух россиян, вступивших в ряды ИГ*

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). СК России возбудил уголовные дела в отношении двух Зеленоградцев, отправившихся в Сирию для вступления в группировку «Исламское государство»*, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, первый фигурант дела – 33-летний мужчина, вступивший в ИГ не позднее ноября 2014 года. Второй – 36-летний мужчина, он решил примкнуть к боевикам в октябре 2015 года.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Участие в деятельности террористической организации».

Сейчас задержанные находятся в федеральном розыске.

*ИГ («Исламское государство») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ и запрещена в РФ.