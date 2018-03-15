«Аэрофлот» готов первым получить гражданский сверхзвуковой самолет

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). «Аэрофлот» с удовольствием бы стал первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на заявление гендиректора авиакомпании Виталия Савельева.

«Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину, — цитирует издание слова Савельева. — Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время».

Самолеты Concorde и Ту-144, оказавшиеся нерентабельными, «обогнали свое время», уверен Савельев. Возможность создать экономичный лайнер возникла, когда появились новые технологии и композитные материалы, считает он.

В начале этого года Президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 «Петр Дейнекин». У Объединенной авиастроительной корпорации имеется проект подобного сверхзвукового гражданского самолета, сообщил российскому лидеру глава корпорации Юрий Слюсарь.