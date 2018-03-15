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Казанские студенты записали хит к выборам

15 марта 2018, 15:30

Казанские студенты записали хит к выборам Композиция мотивирует к тому, чтобы прийти и отдать свой голос за одного из кандидатов.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Студенты Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова специально для выборов Президента РФ, которые пройдут 18 марта, исполнили особую песню. Ее они размесили в Интернете, рассказал ИА «Татар-информ» специалист Управления внешнего продвижения КИУ (ИЭУП) Максим Шубин.

По его словам, композиция мотивирует к тому, чтобы прийти и отдать свой голос за одного из кандидатов. Ее записали на профессиональной студии звукозаписи КИУ.

Песня исполнена в жанре хип-хопа. Автором музыки и текста стала студентка университета Екатерина Морозова.


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