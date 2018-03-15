Все новости Татарстан Россия

В мире

Янковский назвал Табакова своим вторым отцом

15 марта 2018, 14:44

Артист рассказал, что после смерти Олега Янковского от онкологии в 2009 году Табаков стал для него вторым отцом.
Путин приехал проститься с Олегом Табаковым
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Путин о диверсификации в ОПК: Иногда даже не верится, что мы все это делаем
Путин: Родина ждет победителей из Сирии
В «Табакарке» прояснили ситуацию со здоровьем Олега Табакова

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Сын Олега Янковского Филипп Янковский рассказал на гражданской панихиде Олега Табакова, что артист заменил ему родного отца, сообщают «Вести».

Артист рассказал, что после смерти Олега Янковского от онкологии в 2009 году Табаков стал для него вторым отцом и оставался учителем всю жизнь.

Филипп Янковский известен по фильмам «Таинственная страсть», «Любовь с акцентом». Он, как и мэтр, родом из Саратова. В 1990 году окончил курс Олега Табакова в школе-студии МХАТ.

«Табаков стал мне вторым папой. Я его очень сильно любил, многим ему обязан. Он был легендой, целой эпохой. Смерть его невозможно принять», – сказал Янковский.

Проститься с Олегом Табаковым приехала вся театральная Москва, среди них актеры, режиссеры, ученики мэтра. Слова прощания также высказали министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, Президент России Владимир Путин.

Проститься с Табаковым пришли тысячи почитателей его таланта.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter