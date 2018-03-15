В Елабуге наградили самых спортивных педагогов детских садов республики

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге определился победитель I региональной спартакиады среди работников дошкольных учреждений РТ. Церемония награждения призеров состоялась в легкоатлетическом манеже города.

Во время заключительного этапа спартакиады педагоги соревновались в беге и прыжках в длину с места. Всего в турнире приняли участие представители 6 городов: Елабуги, Нижнекамска, Набережных Челнов, Заинска, Менделеевска и Мамадыша.

Региональная спартакиада среди работников дошкольных учреждений стартовала осенью прошлого года. Инструкторы детских садов соревновались в 6 видах спорта: пулевая стрельба, плаванье, лыжный спорт, легкая атлетика, волейбол и настольный теннис. По итогам всего турнира победу одержала команда Елабуги, второе место у педагогов Нижнекамска, тройку лидеров замыкает сборная Набережных Челнов.

