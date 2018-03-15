Роман Шайхутдинов прочитал лекцию в Высшей школе бизнеса КФУ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Открытую лекцию на тему «Цифровая трансформация Татарстана» провел министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в Высшей школе бизнеса КФУ для слушателей программы МВА и магистратуры по направлению «IT-менеджмент». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Обращаясь к слушателям, Роман Шайхутдинов отметил, что сегодня IT-менеджер должен обладать полным арсеналом инструментов современного менеджмента, обеспечивать внедрение в работу новых IT-решений и эффективную эксплуатацию IT-инфраструктуры компании.

Гость рассказал молодым специалистам о концепции развития цифровой экономики региона и ее ключевых направлениях. Это цифровое здравоохранение, цифровая промышленность и торговля, умный город, информационная безопасность, информационная инфраструктура, цифровое строительство и другие.

Министр предложил слушателям программы МВА «IT-менеджмент» представить свои идеи и проекты в области цифровой трансформации региона. Слушатели курса предложили создать банк лучших практик IT-решений и проектов республики для их внедрения в региональных компаниях.

На лекции было принято решение регулярно проводить подобные встречи с участием представителей профессионального IT-сообщества, Министерства информатизации и связи РТ и Высшей школы бизнеса КФУ.