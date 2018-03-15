Два казанских стартапа вышли в финал акселератора GenerationS

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Казани завершился региональный конкурс стартапов ранних стадий «Предакселератор GenerationS», сообщает пресс-служба стартап-акселератора GenerationS.

GenerationS — крупнейшая в России и Восточной Европе компания такого рода. Ежегодно индустриальными партнерами акселератора становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и поддержка стартапов.

В финал от Казани вышли два проекта: SafeStorage и «Фиксатор рисков». Разработчики первого из них занимаются созданием облачного хранилища данных, а основатели второго спроектировали сервис защиты бизнеса от валютных рисков.

По итогам конкурса 14 лучших команд смогут представить свои разработки инвесторам на федеральном финале GenerationS в Москве.