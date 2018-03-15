Ученый КГМУ: Поликлиники Татарстана должны работать по выходным дням

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Поликлиники Татарстана должны работать по выходным и праздничным дням. Заболевшие в эти дни люди не должны дожидаться понедельника. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой КГМУ Анас Гильманов сегодня после церемонии награждения государственными наградами в Казанском Кремле.

За большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Анасу Гильманову объявлена благодарность Президента РФ. Торжественная церемония награждения государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан выдающихся жителей Татарстана прошла в Казани с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Всего было вручено 46 орденов, медалей, благодарностей, а также знаков и удостоверений о присвоении звания заслуженного работника различных отраслей.

«Наша республика одной из первых внедрила новые подходы к организации обязательного медицинского страхования, перевела все медицинские учреждения на одноканальное финансирование, создала конкурентные условия работы. Многие разработки моей кафедры реализованы в практическом здравоохранении», — рассказал Анас Гильманов.

Анас Анварович Гильманов закончил Казанский государственный медицинский институт им. С.В. Курашова по специальности «Санитария». Прошел трудовой путь от медбрата госпиталя и фельдшера станции скорой медицинской помощи до заместителя министра здравоохранения РТ. Преподавательскую работу начал в 1991 году. Все эти годы он принимал активное участие в модернизации и реформировании российского здравоохранения и медицинского образования, внедрении передового международного опыта в медицине.

«Сегодня к системе здравоохранения нужно относиться критично, необходимо осмыслить то, что мы прошли и чего достигли. Советская модель здравоохранения уже не адекватна, она не справляется со своими задачами. Заболевшие люди обращаются в поликлиники, а потом еще 4 — 5 дней собирают анализы. Только после этого они получают правильный клинический диагноз, который должен ставиться в первый же день в течение 1 — 1,5 часа», — считает эксперт КГМУ.

Ему не понятно, зачем в стационарах нужен «тихий час» и почему регистратуры огорожены оргстеклом от пациентов. Анас Гильманов считает, что система здравоохранения слишком консервативна, поэтому так сложно ее изменить.

«К сожалению, многие изменения направлены на то, чтобы улучшить жизнь медперсонала, а не пациентов. Человек может заработать в любой день недели, в любое время суток. При этом наши поликлиники работают только с 8 утра и до 20 часов вечера. Куда обращаться пациенту ночью? Почему в субботу и воскресенье поликлиники не работают в полном объеме?» — задается вопросами закафедрой КГМУ.

Анас Гильманов утверждает, что из-за такой системы здравоохранения люди научились не болеть по субботам и воскресеньям. Поэтому поликлиники испытывают колоссальную нагрузку в самом начале недели. 30 процентов всех обращений в поликлинику приходится именно на понедельник.