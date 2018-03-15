Сильный снег и метель ожидаются в Татарстане

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). О сильном снеге и метели предупредили жителей Татарстана синоптики. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Погода ухудшится сегодня вечером. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся на территории республики ночью и днем 16 марта. Жителей Казани непогода также затронет.

Кроме того, по информации Гидрометцентра РТ, буде дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15 – 20 м/с. Местами образуется гололед, на дорогах будут снежные заносы и сильная гололедица.