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Сильный снег и метель ожидаются в Татарстане

15 марта 2018, 13:56 , Фото: Султан Исхаков

Сильный снег и метель ожидаются в Татарстане Неблагоприятные метеоусловия сохранятся на территории республики ночью и днем 16 марта.
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях с ухудшением видимости
В Удмуртии ожидаются усиление ветра и метель
Метель и гололедица ожидаются в Татарстане – Гидрометцентр РТ
Метель и снегопад ожидаются в Удмуртии
На Ставрополье ожидают метель

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). О сильном снеге и метели предупредили жителей Татарстана синоптики. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Погода ухудшится сегодня вечером. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся на территории республики ночью и днем 16 марта. Жителей Казани непогода также затронет.

Кроме того, по информации Гидрометцентра РТ, буде дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15 – 20 м/с. Местами образуется гололед, на дорогах будут снежные заносы и сильная гололедица.


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