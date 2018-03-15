Почти 38 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту пребывания повторно

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Почти 38 тысяч избирателей подали заявления о желании проголосовать по месту нахождения более одного раза. Об этом на открытии информационного центра в Москве сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Я хотел бы сделать акцент. О чем сегодня говорят в Интернете. У нас среди этих 5 с лишним миллионов есть заявления, которые написаны дважды. Таких заявлений 37 тыс. 910. Мы предупреждали, что заявление можно написать один раз, и только глухонемой не мог услышать, а слепой не мог увидеть, что заявление пишется один раз», – объявил Булаев.

На данный момент Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» зафиксировала 5 млн 676 тыс. 829 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Из них 1,6 млн поступили через единый портал госуслуг.

По словам зампредседателя ЦИК РФ, вся информация об ошибочных заявлениях или об изменении планов избирателей о месте голосования имеется во всех избирательных комиссиях Российской Федерации.

«Мы считаем, что выборы должны быть честными, прозрачными. Мы готовы к встрече с людьми, которые хотят совершить преступление на выборах, но мы предупреждаем, что это будет печальная для них встреча», – отметил Николай Булаев.