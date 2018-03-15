ЦБ отозвал лицензию у «Вэлтон Банка» по его просьбе

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у белгородского «Вэлтон Банка». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Лицензия аннулирована по ходатайству самого банка в порядке добровольной ликвидации.
В связи с отзывом лицензии в кредитной организации назначат ликвидационную комиссию.
По состоянию на 1 марта 2018 года «Вэлтон Банк» занимал 500-е место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.