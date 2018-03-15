Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

ЦБ отозвал лицензию у «Вэлтон Банка» по его просьбе

15 марта 2018, 14:18

Деятельность белгородского банка прекращена в связи с его добровольной ликвидацией.
Российские банки и платежные операторы сообщили о 30 покушениях на банкоматы в 2016 году
ЦБ РФ: Увеличение количества безналичных расчетов привело к росту киберпреступности
СМИ: хакеры похитили 2 млрд рублей со счетов российских банков в ЦБ РФ
Экономику России ждут еще три непростых года – Набиуллина
В 2016 году Центробанк перечислит 90 процентов своей прибыли за 2015-й в федеральный бюджет

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у белгородского «Вэлтон Банка». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора. 

Лицензия аннулирована по ходатайству самого банка в порядке добровольной ликвидации. 

В связи с отзывом лицензии в кредитной организации назначат ликвидационную комиссию.

По состоянию на 1 марта 2018 года «Вэлтон Банк» занимал 500-е место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter