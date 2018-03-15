Все новости Татарстан Россия

Общество

Активисты Елабуги оценили состояние собаки, хозяин которой обвиняется в жестокости

15 марта 2018, 21:42

Первая собака с вросшей цепью сама убежала от хозяев.
Путин попросил ускорить принятие закона об обращении с бездомными животными
В Казани на 65-летнего мужчину завели уголовное дело за убийство котенка
В Калининградской области пьяный хозяин бульдога выбросил его из окна за храп
Уроженец Киргизии обвиняется в совершении целого ряда преступлений на территории РТ
Нижегородские зоозащитники хотят наказать врача-садиста

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Зоозащитникам из Елабуги удалось оценить состояние второй собаки, хозяина которой соседи обвиняют в жестоком обращении с животными.

Напомним, на днях в приют «Верность» попал пес с вросшей цепью на шее. Собака Дима сама вырвалась и убежала от хозяев, а вот второй пес остался.

Сегодня к хозяину приехала специальная комиссия в составе участкового полиции и ветеринарного врача. По словам зоозащитников, этот пес также истощен, кроме того, на шее животного ветеринар обнаружила шрам от вросшей цепи, которая либо порвалась, либо ее сняли. Собаку хозяин категорически отказывается отдавать.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter