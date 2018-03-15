Активисты Елабуги оценили состояние собаки, хозяин которой обвиняется в жестокости

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Зоозащитникам из Елабуги удалось оценить состояние второй собаки, хозяина которой соседи обвиняют в жестоком обращении с животными.

Напомним, на днях в приют «Верность» попал пес с вросшей цепью на шее. Собака Дима сама вырвалась и убежала от хозяев, а вот второй пес остался.

Сегодня к хозяину приехала специальная комиссия в составе участкового полиции и ветеринарного врача. По словам зоозащитников, этот пес также истощен, кроме того, на шее животного ветеринар обнаружила шрам от вросшей цепи, которая либо порвалась, либо ее сняли. Собаку хозяин категорически отказывается отдавать.