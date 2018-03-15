До 2020 года на всех пляжах Татарстана появятся спасательные посты

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). До 2020 года МЧС вместе с «Обществом спасения на водах» реализуют план мероприятий, в результате которого на всех пляжах, лодочных станциях и в других местах массового отдыха людей на водных объектах в Татарстане построят оборудованные спасательные посты.

За принятие этого плана проголосовали сегодня районные представители ОСВОДа на Республиканском форуме общественной организации ««Общества спасения на водах».

«У нас в республике сейчас 35 пляжей. На них дежурство осуществляют спасатели из числа ОСВОД. Уже в этом году Президентом РТ одобрено строительство 15 пляжей в рамках года водоохранных зон. Там, где есть пляжи, там должны быть и обученные спасатели. Это те же самые люди ОСВОДа. Волонтеры, добровольцы, все члены общественной организации», – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Государственной инспекции по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.