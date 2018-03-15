Курбан Бердыев: Поле на «Казань-Арене» не самое лучшее

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал подготовку команды к матчу против московского «Спартака».

Перед этой игрой остается открытым вопрос об участии в ней Сердара Азмуна. «Надеемся, что Азмун поможет нам в предстоящей игре. Вероятность пока 50 на 50. Возможность участия Попова в этом матче мы со „Спартаком“ не обсуждали. Промес не сыграет? Мы не обращаем внимания на проблемы соперника. А Ивелина (Попова) нам будет не хватать. Поле на „Казань-Арене“ мы посмотрели. Оно, конечно, оставляет желать лучшего, но здесь мы со „Спартаком“ в равных условиях», — заявил Бердыев.

По словам тренера, команда продолжает работать над игрой в атаке и, прежде всего, обращает внимание на свой футбол. «Работа над позиционной атакой еще находится в начале пути, проблемы есть. Но в голевой атаке матча против „Тосно“ порадовало терпение при контроле мяча. Сейчас мы перестраиваемся и отталкиваемся только от своей игры. Безусловно, мы учитываем слабые и сильные стороны соперника в обороне и в атаке, но сначала обращаем внимание на свою игру», — подчеркнул наставник «Рубина».

Матч 23-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в Казани 17 марта и начнется в 19.00 (мск).