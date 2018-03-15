(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах закрыли подпольное казино, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны задержаны двое местных жителей. Их подозревают в организации подпольного казино на первом этаже жилого дома в Челнах.

По предварительной версии, двое мужчин арендовали офис в жилом доме, где разместили компьютеры со специальными программами для азартных игр.

В ходе грамотно спланированных розыскных мероприятий незаконная игорная деятельность была приостановлена. Сотрудники полиции изъяли из помещения 5 системных блоков, столько же мониторов, сотовые телефоны и 10 тысяч рублей.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, по подозрению в преступлении были задержаны 46-летний Игорь Комаровских и 35-летний Дмитрий Фролов. Мужчины дали признательные показания.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».