Новая автодорога под Оренбургом сделает ближе Казахстан и Казань

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Первую очередь новой объездной дороги под Оренбургом запустят в сентябре. Транзитный транспорт из Казахстана, Акбулака и Соль-Илецка теперь сможет выйти на Орск, Уфу, Казань и Самару, минуя городские улицы. Об этом сообщается на сайте РИА Оренбуржье.

Запуск первой очереди автодороги позволит избавить город от грузовых автомобилей, отметил глава Оренбургской области Юрий Берг.

Дорога Обход Оренбурга связывает автодороги Оренбург – Беляевка и Оренбург – Илек – граница Республики Казахстан. На данный момент строительство первого пускового комплекса вышло на финальный этап – степень готовности составляет 90 процентов.

Строительство объекта началось в августе 2015 года. Общая стоимость работ, которые финансируются из федерального бюджета, составляет 4,2 млрд рублей.