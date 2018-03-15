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Экономика и финансы

МЭА вновь повысило прогноз спроса на нефть

15 марта 2018, 19:28

Наибольший мировой прирост добычи нефти обеспечат США, обогнав Саудовскую Аравия и Россию, считают эксперты энергетического агентства.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 99,3 млн баррелей в сутки, пишет «Коммерсантъ».

Рост спроса относительно прошлого года составит 1,5 млн баррелей в сутки, ожидают эксперты. Оценку спроса на нефть в 2017 году МЭА сохранило на уровне 97,8 млн баррелей в сутки. 

Ранее ОПЕК рассказала о своем прогнозе роста мирового спроса на нефть в 2018 году — до 1,62 млн баррелей в сутки. Оценка спроса на нефть в 2017 году была повышена на 0,02 млн баррелей.

В ближайшие пять лет более половины мирового прироста добычи нефти обеспечат США. Такой рост позволит стране опередить Саудовскую Аравию и Россию в добыче и стать крупным игроком и на рынке экспорта, считают в МЭА.

В РФ объемы поставок будут расти до начала 2020-х годов, прогнозируют в агентстве.


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