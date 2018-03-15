В Елабужском районе открыли пункт комплексного обслуживания населения

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В деревне Большая Тарловка сегодня открылся первый в Елабужском районе блочно-модульный пункт комплексного обслуживания населения, построенный по республиканской программе «Сельский магазин». Подобные стационарные торговые пункты возводятся в населенных пунктах РТ с количеством более 100 дворов.

Здание площадью в 54 кв. м имеет оборудование в комплекте. В ассортименте разные товары: мясные, молочные, кондитерские изделия, хлеб, фрукты, овощи, а также товары первой необходимости. Стоимость строительства – 15 млн руб.

«Такие магазины нужны везде, потому что прежние уже устарели. Считаю, что такие комплексы будут уместны во многих деревнях», – отметил руководитель Елабужского РайПО Олег Вельматов.

С его словами соглашаются и жители самой деревни, тем более собственного магазина здесь никогда и не было, а за покупками сельчане ездили в город. Сегодня в населенном пункте проживают 100 человек, всего 30 дворов, в перспективе – 200 – 250 дворов.

С приятным событием жителей поздравила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина, отметив, что открытие таких современных объектов торговли очень важно для удобства сельчан. Напомним, в ходе отчетной сессии 20 февраля глава района Геннадий Емельянов рассказал, что магазины РайПО в районе нуждаются в ремонте. Многие из них работают на печном отоплении, поэтому сельчане жалуются, что продукты впитывают запах гари, замерзают в морозы, а продавцы отказываются работать из-за таких условий.

После того как сойдет снег, здесь за счет местной казны планируется благоустроить территорию магазина.