Материалы о нарушениях на выборах Президента России ЦИК направит в Генпрокуратуру

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обратилась к гражданам страны перед выборами Президента РФ.

«Дорогие наши соотечественники, никого не бойтесь. Никто не имеет права на вообще свободное волеизъявление. Если решили голосовать, мы это приветствуем, как и где голосовать — вообще право. Но если любой нерадивый администратор попробует повлиять на ваш выбор, тут же давайте нам знать. Мы вас в обиду не дадим. Все материалы о нарушениях будем передавать в генпрокуратуру. Мы гарантируем, что мы обеспечим свободное осознанное волеизъявление», – заявила председатель ЦИК РФ.

Выборы-2018 в России стартуют 17 марта в 23.00 по московскому времени. Это связано с разницей в часовых поясах по стране.

По словам Памфиловой, любой избиратель, даже если в Москве будет ночь, при возникновении каких-либо проблем во время голосования сможет обратиться в федеральный ЦИК Росси и получить помощь.

Ранее в Москве открылся информационный центр Центральной избирательной комиссии России.