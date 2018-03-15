Около 1,5 тысячи иностранцев подали заявления на статус наблюдателя на выборах Президента России

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Почти 1,5 тысячи иностранных граждан подали заявления в Центральную избирательную комиссию РФ, чтобы стать наблюдателями на выборах Президента России 2018. Об этом через видеоконференцсвязь во время открытия информационного центра в Москве заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Наблюдателей в этом году мы ожидаем много, больше чем когда бы то ни было. Количество иностранных наблюдателей уже приближается к 1,5 тысячам. Мы предполагали, что будет около тысячи, уже заявок много, интерес огромный. Эксперты к нам приедут, наши наблюдатели будут», — заметила Элла Памфилова.

Стать наблюдателями захотели граждане 109 стран.

В информационном центре российского ЦИКа в день выборов в круглосуточном режиме будут работать не менее 2 тыс. человек. Одновременно за ходом голосования смогут следить не только сотрудники комиссии, но и любой желающий через прямую трансляцию центра на сайте ЦИКа.

«Все смогут следить за голосованием через онлайн видео- или аудиотрансляцию. Это беспрецедентная открытость и прозрачность в Центральной избирательной комиссии и избирательного процесса в целом. Мы организуем трансляцию не только с нашего центра в Москве, но и с избирательных участков», — подчеркнула председатель ЦИК РТ.

Видеонаблюдение будет вестись во всех субъектах России на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях.

Единственной закрытой частью будет сам процесс отдачи голосов — тайна голосования, которая обеспечивается в России в соответствии с законодательством.