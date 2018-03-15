(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани презентовали новый туристический маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие». Первые группы проедут по нему 29 апреля и за четыре дня побывают в Казани, Великом Болгаре и на острове-граде Свияжск.

Об этом рассказали журналистам разработчики проекта. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что «фишка» этого маршрута в том, что он продвигает не столько конкретные места и объекты, а стиль жизни и эмоции. «Не важно, для чего человек приезжает в Татарстан. Важно, чтобы он от этого получал удовольствие. Это общемировая тенденция: люди сегодня хотят быть не туристами, а путешественниками, поэтому и туристические продукты становятся более индивидуализированными. Следуя этим трендом, мы и разработали маршрут “Татарстан: 1001 удовольствие”, чтобы наш гость сказал: да, такого я больше нигде не видел и не чувствовал», – рассказал Сергей Иванов.

Новый маршрут – часть туристического бренда «Visit Tatarstan». Он рассчитан на туристов, путешествующих парами, семьями или небольшими дружескими компаниями. Он включает в себя обзорные экскурсии по трем городам, завтраки и обеды, проживание в аккредитованных отелях, мастер-классы, интерактивы и другие развлечения.

По словам директора «Центра развития туризма РТ» Дильбар Садыковой, исследования показывают, что современный турист сегодня сокращает количество дней путешествия, но при этом отправляется в поездки чаще. Соответственно, новый маршрут и рассчитан на четыре дня, в течение которых предлагается увидеть три города. Кроме того, за 3 — 4 дня, как показывает статистика, в среднем турист тратит 23 — 25 тысяч рублей (мужчины — больше, женщины — меньше), поэтому цена четырехдневного тура по Татарстану составляет от 25 до 40 тысяч рублей, в зависимости от типа проживания.

«Каждая группа включает не более 10 человек. Туристов мы заранее знакомим с особенностями маршрута, но при этом учитываем их личные пожелания, не отклоняясь, конечно, от маршрута. Каждую группу сопровождает атташе. Эту традицию мы взяли от европейских спортивных команд. Сопровождающий – это не гид, а сотрудник нашего Центра, который лично участвовал в разработке маршрута “Татарстан: 1001 удовольствие”, поэтому знает его “от и до”. Он откликнется на любую просьбу туриста, даст разъяснения по всем вопросам, с вниманием отнесется ко всем потребностям путешественника», – сообщила Дильбар Садыкова.

Третий день маршрута – вариативный, отметила она. То есть программу дня можно выбрать. «Не каждый турист может выдержать долгую поездку в Болгар, хотя, мы надеемся, таких будет большинство. Поэтому третий день можно провести и в Казани, погружаясь в удовольствия для тела и души. На выбор мы предлагаем лучшие spa-салоны города и экскурсии в музеи города.

Организаторы сделали акцент на том, что новый маршрут – это еще и новые стандарты гостеприимства. Заботу и индивидуальное отношение во время поездки будет сопровождать полное погружение гостя в атмосферу татарской культуры и истории: начиная от приветствия атташе на татарском языке до встречи с царицей Сююмбике.

В этом году последняя группа туристов проедет по маршруту в сентябре. В дальнейшем его планируется сделать круглогодичным. Параллельно разрабатывается еще один новый проект «Великий Волжский путь».