Под Казанью откроется новое кладбище

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Летом этого года будет открыто новое кладбище в столице Татарстана, анонсируется в сборнике документов исполкома Казани.

Территория площадью 86 га будет иметь участки для погребения как христиан, так и мусульман. Всего вместимость нового кладбища составит 148,5 тыс. мест. Согласно расчетам, при условии работы других ныне действующих погостов этого должно быть достаточно на ближайшие полвека.

Кладбище будет расположено дальше действующих Самосыровского и Мусульманского. Выделенный участок находится на выезде из города, за трассой М7, вдоль Мамадышского тракта около деревни Званки Пестречинского района республики.

Бюджетные затраты по организации нового кладбища оцениваются в 265,4 млн рублей. На внебюджетные средства (около 9 га земли под кладбище выделил «Татспиртпром» – прим. Т-и) здесь будут построены мечеть и часовня.

В настоящее время общая площадь 33 муниципальных кладбищ Казани составляет 320,2 га. Проблема дефицита мест для погребения остается крайне актуальной для столицы РТ.

