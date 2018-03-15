Олег Власов: За пять лет агропромпарк «Казань» стал многопрофильным и успешным предприятием РТ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Вот уже пятый год агропромышленный парк «Казань» является крупным, многопрофильным и успешным предприятием Татарстана. Здесь создано более 1,2 тыс. рабочих мест, предпринимательскую деятельность осуществляет 281 резидент, их совместный товарооборот достигает 1,5 млрд рублей. Об этом заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» генеральный директор агропромпарка Олег Власов.

«За это время комплекс зарекомендовал себя как важная продовольственная площадка. Реализована вся технологическая цепочка от сельхозпроизводителя до потребителя, создаются все необходимые условия для переработки, складирования и реализации продукции. Создана вся инфраструктура, способствующая этому. Еще до открытия агропромышленного парка Президент Татарстана Рустам Минниханов обозначил миссию проекта. Это в первую очередь поддержка сельхозпрозводителей республики. С учетом этого мы применяем на практике созданную маркетинговую стратегию компании, которая позволяет предоставлять производителям скидки на все услуги до 50 процентов, арендные каникулы при организации собственного производства, торговые места с наибольшим покупательским трафиком, места для однодневной торговли», – рассказал Олег Власов.

«На сегодня агропарк реализовал свою концепцию. Перед нами стоит другая задача: как развиваться дальше? Мы понимаем, что нам нужно реализовывать оптовое направление. Сельхозпроизводители республики нуждаются в оптовых поставках собственной продукции, поэтому это станет им подспорьем. В то же время на площадке большое количество резидентов, которым нужно сырье. Здесь мы тоже могли бы быть полезны. Также важна более глубокая переработка сельхозпродукции в комплексе», – поделился планами спикер.

В месяц агропромпарк Казани посещают до 360 тыс. человек. В прошлом году 3,4 млн человек побывали в агропромпарке.

«Мы изучили опыт агропарков других регионов. В одном случае – это логистический центр, в другом – институты, которые занимаются селекцией. У нас все под одной крышей. К нам можно приехать с продукцией, например, из другого района республики и складировать, переработать, реализовать ее. И все время, пока идет технологический процесс, можно жить в нашем гостиничном комплексе. Есть вся необходимая структура общественного питания. Поэтому, когда приезжают представители других регионов, их это восхищает. Агропарка такого масштаба в такой структуре в России больше нет. У нас вся цепочка – от поля до покупателя», – заключил Олег Власов.



