Инициативу Минниханова о специальном инвестконтракте внесут в Госдуму РФ

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Правительство России внесет в Госдуму РФ инициированный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым законопроект о специальном инвестконтракте (СПИК 2.0). Соответствующая информация размещена на официальном сайте партии «Единая Россия».

Документ гарантирует бессрочные условия для инвесторов, готовых локализовывать свое производство в России. Инициативу уже поддержали в ходе промышленных форумов в рамках партпроекта «Локомотивы роста», рассказал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Законопроект должен быть принят до окончания весенней сессии парламента, отметил Турчак.

Базовым условием законопроекта должен быть понятный и прозрачный вход в специнвестконтракты, который предполагает ресурсы для реализации проектов, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

На встрече с Рустамом Миннихановым в январе этого года Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать изменение механизма специнвестконтрактов, упомянув усовершенствованный механизм специнвестконтракта — СПИК 2.0.